Coronavirus: Nur noch ein Besucher pro Patient an Uniklinik

Münster -

Die Uniklinik in Münster (UKM) bittet ihre Patienten, pro Tag nur noch einen Besucher zu empfangen. «Hintergrund ist die erhöhte Gefahr einer Weiterverbreitung des Corona-Virus durch zu viel Publikumsverkehr», so die Uniklinik in einer Mitteilung vom Donnerstag.