Als «falsche Polizisten» ältere Leute betrogen

Die beiden Männer sollen als «Abholer» im Oktober 2019 einen 72 Jahre alten Mann in Wuppertal um 66 000 Euro betrogen haben, in einem anderen Fall einen 79-Jährigen im niedersächsischen Nienburg um 25 000 Euro. Die Männer würden nach Wuppertal gebracht und kämen dort vor Gericht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft . Die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Mittäter werden von der Staatsanwaltschaft in Kiel geführt.