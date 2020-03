Vater von Haaland: «Spanische Liga wäre gut für meinen Sohn»

Besonders Real Madrid soll Medienberichten zufolge Interesse an dem jungen Torjäger haben. «Madrid lauert und verfolgt jede seiner Bewegungen», so «AS». Erling Haaland war in der Winterpause von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2024 hat.

In seinen ersten sechs Bundesliga-Einsätzen für den BVB erzielte er bereits neun Tore. Drei Treffer kamen in den beiden weiteren Einsätzen im DFB-Pokal und in der Champions League hinzu.