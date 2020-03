NRW-Polizeibehörden bekommen Extremismusbeauftragte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei soll künftig besser auf extremistische Umtriebe in den eigenen Reihen achten. In allen Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen werden deshalb eigene Extremismusbeauftragte ernannt, gab NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses bekannt. Der jeweils Beauftragte soll Hinweise auf extremistische Einstellungen von Polizisten und Polizeimitarbeitern als Ansprechpartner entgegennehmen.

Von dpa