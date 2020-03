Gladbach erwartet nach Gesprächen mit Fans keinen Hass

Mönchengladbach (dpa) - Eine Bühne für Schmähungen und verbale Attacken wird es nach Meinung der Verantwortlichen in Mönchengladbach beim Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nicht geben. «Wir sind guter Dinge, dass wir am Wochenende nichts sehen werden, was unter Hass und Menschenverachtung fällt», sagte Gladbachs Medien-Direktor Markus Aretz am Donnerstag. Dies sei nicht nur eine Hoffnung. «Das ist der Eindruck, den wir aus Gesprächen mit den Fans gewonnen haben», erklärte Aretz. Wir rechnen eher mit kritischen Plakaten, und da habe niemand etwas dagegen.

Von dpa