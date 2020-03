Größter Amphetaminfund seit Jahren in der Landeshauptstadt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer Polizei hat die größte Menge illegaler Amphetamine seit Jahren in der Landeshauptstadt sichergestellt. Die Menge der synthetischen Drogen überschreite das, was in den vergangenen Jahren insgesamt sichergestellt wurde, um ein Vielfaches, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es habe mehrere Festnahmen gegeben. Einzelheiten wollen die Beamten an diesem Freitag bekanntgeben.

Von dpa