Kölner Polizei zieht völlig maroden Lkw aus dem Verkehr

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Gefährt am Vortag wegen eines schlecht gesicherten Kleinbaggers auf der Ladefläche aufgefallen. Als die Beamten den Laster genau anschauten, fanden sie so viele Mängel, dass der Fahrer (44) nicht weiter durfte. Die Polizisten leiteten ein «umfangreiches Ermittlungsverfahren» ein.