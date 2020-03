Verein berät osteuropäische Arbeitsmigranten

Lengerich/Hannover (dpa) - Ein neuer Verein will sich im Münsterland um die Betreuung von schlecht bezahlten Arbeitskräften aus Osteuropa und anderen Ländern kümmern. Beraten werden sollen Menschen, die in der Fleischindustrie, in der Reinigungsbranche, als Paketzusteller oder in der Landwirtschaft arbeiten. Nach wie vor gebe es bei dieser Beschäftigungsgruppe oft sklavenartige Arbeitsbedingungen, sagt der Initiator, der katholische Geistliche Peter Kossen.

Von dpa