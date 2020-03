NRW-Samstagswetter «brauchbar», ab Sonntagmittag Regen

Der Start in den Sonntag werde «noch ganz gut»: Keine Niederschläge am Vormittag. Aber dann: «Ab Mittag kommt von Westen wieder Regen rein.» Bis zum Abend werde es in ganz NRW regnen. Der Wind wird Sonntagmittag stärker. Am Mittag seien sogar Sturmböen der Stärke 8 möglich, so Wiegand . In der kommenden Woche soll es «sehr unbeständig» bleiben. «Einen Tag zu finden, an dem es mal nicht regnet, ist im Moment arg schwierig.»