Moers (dpa/lnw) - Drei Männer haben in einer Tankstelle in Moers einer 53 Jahre alten Kassiererin eine Pistole an den Kopf gehalten und versucht, Geld zu erpressen. Die Täter gingen aber plötzlich davon aus, dass die Frau einen Alarmknopf betätigt habe, klauten lediglich Zigaretten und flüchteten, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte.

Von dpa