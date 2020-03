Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kamen die Täter am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 23 Uhr. Dass sie auf einem Parkplatz zuschlugen, ist laut Polizei ungewöhnlich. Fälle von Katalysatoren-Klau auf Schrottplätzen oder bei Gebrauchtwarenhändlern hatte es in den letzten Monaten immer wieder gegeben.

Die Diebe sind nach Angaben von Ermittlern auf die Edelmetalle in den Katalysatoren aus: Platin, Palladium und Rhodium. Der Geschäftsführer eines Wiederverwertungsbetriebs in Aschaffenburg hatte dem «Spiegel» im Februar gesagt: «Früher wurden Autoradios gestohlen, dann Navis. Heute sind es die Kats.»