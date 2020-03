Flüchtlingsheim wird in Quarantänestation umgewandelt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Stadt Düsseldorf hat eine Flüchtlingsunterkunft geräumt, um in den Räumlichkeiten eine Quarantänestation einzurichten. Die rund 100 Flüchtlinge werden laut Stadt auf freie Plätze in anderen Unterkünften verteilt. Am Freitag sollte der Umzug nach zwei Tagen abgeschlossen werden, sagte ein Sprecher. Die Quarantäne-Station solle benutzt werden, falls zum Beispiel Touristen als Corona-Verdachtsfälle in Düsseldorf stranden oder es Düsseldorfer gibt, die nicht in häuslicher Quarantäne verbleiben können.

Von dpa