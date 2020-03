Wohlfahrtsverbände: Hilfe von Laschet für Flüchtlingskinder

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die freien Wohlfahrtsverbände fordern ein eigenes nordrhein-westfälisches Aufnahmeprogramm für unbegleitete Kinder und Jugendliche aus griechischen Flüchtlingslagern. In einem Brief an Armin Laschet (CDU) habe die Freie Wohlfahrt den Ministerpräsidenten aufgefordert, eine solche humanitäre Initiative zu ergreifen, teilte die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) am Freitag in Düsseldorf mit.

Von dpa