Atomabfall-Lager soll nach Würgassen an Niedersachsen-Grenze

Würgassen (dpa) - Auf dem Gelände des früheren AKW Würgassen in NRW an der Grenze zu Niedersachsen soll ein zentrales Lager für radioaktive Abfälle aus ganz Deutschland entstehen. Behälter mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen aus dezentralen Zwischenlagern sollten in eine noch zu bauende oberirdische Stahlbetonhalle gebracht werden. Das berichtete die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) am Freitag in Würgassen - im Länderdreieck von NRW, Niedersachsen und Hessen. Die Planung sei mit dem Bundesumweltministerium abgesprochen.

Von dpa