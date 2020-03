Der BVB belegt nach zuletzt drei Ligasiegen in Folge den dritten Tabellenplatz, heute Abend (18.30 Uhr/Sky) spielt Dortmund beim Verfolger Borussia Mönchengladbach. In der jüngeren Vergangenheit war Favre nach BVB-Pleiten des Öfteren kritisiert worden. Der Vertrag des Schweizers in Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2021.