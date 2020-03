Köln: Mann stirbt vermutlich nach Gewalttat

Köln (dpa/lnw) - Am frühen Samstagmorgen ist ein 26-Jähriger in Köln vermutlich nach einer Gewalttat gestorben. Ein Autofahrer fand den schwer verletzten Mann nach Angaben der Polizei auf einem Gehweg nahe des Aachener Weihers und verständigte die Polizei. Rettungskräfte konnten ihn demnach nicht wiederbeleben, er starb noch vor Ort an seinen Verletzungen. Die Polizei habe eine Mordkommission eingerichtet, die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Von dpa