Fast 500 bestätigte Coronavirus-Infektionen in NRW

Da das Ministerium seine Zahlen fortlaufend aus den Kommunen erhält, sind nicht alle Zahlen in der Landesliste auf dem aktuellsten Stand. So hatte der am stärksten betroffene Kreis Heinsberg nach Angaben einer Sprecherin am Sonntagmittag bereits 285 Fälle registriert - in der Liste des Ministeriums waren es erst 277.

Der Krisenstab des Kreises Heinsberg sei am Wochenende «im Standby-Modus» für den Fall, dass etwas Dramatisches passiert, wie Landrat Stephan Pusch in einer Video-Botschaft erklärte. Er mahnte erneut vor übertriebenen Ängsten und Reaktionen: «Wir müssen so viel Vorsicht wie nötig walten lassen, aber wir sollten so viel Normalität wie möglich leben.» Um die richtige Balance zu finden, helfe es, «auch mal den gesunden Menschenverstand einzuschalten». Das Leben im Kreis Heinsberg stehe keineswegs still.

Auch bundesweit breitet sich das Coronavirus weiter aus. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Zahl in Deutschland am Sonntag (Stand: 8.00 Uhr) bei 847 Fällen. Das sind rund 50 Infektionen mehr als am Vortag und mehr als zehnmal so viele wie noch eine Woche zuvor. Außer Sachsen-Anhalt sind mittlerweile alle Bundesländer betroffen.