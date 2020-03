Bayer mit Alario auf der Bank und Paulinho in der Startelf

Leverkusen (dpa) - Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen hat inmitten der Englischen Wochen mit seiner Aufstellung überrascht. Lucas Alario sitzt als einziger gelernter Mittelstürmer im Kader gegen Eintracht Frankfurt zunächst auf der Bank. Dafür steht der 19 Jahre alte Paulinho erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel in der Startelf. In der Bundesliga gehörte der im Juli 2018 von Leverkusen verpflichtete Paulinho noch nie zur ersten Elf. Ob Paulinho oder Kai Havertz im Sturmzentrum beginnen, ist offen.

Von dpa