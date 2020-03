Borussia Mönchengladbach erstattet 550 Ticket: Corona-Virus

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Die Angst vor dem Corona-Virus hat einige Hundert Fußballfans dazu bewogen, dem Bundesliga-Topspiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund fernzubleiben. Borussia Mönchengladbach hatte im Vorfeld allen Kartenkäufern aus dem am meisten vom Virus betroffenen Kreis Heinsberg angeboten, den Ticketpreis zu erstatten. Davon hätten 550 Leute Gebrauch gemacht, berichtete ein Vereinssprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Sie dürfen zusätzlich kostenlos zum nächsten Europapokal-Heimspiel.

Von dpa