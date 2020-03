Coronavirus: Polen kontrolliert an A4 Busreisende

Am Dienstag war das Virus erstmals in Polen nachgewiesen worden - bei einem Mann in der westpolnischen Woiwodschaft Lebus, der sich zuvor im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen aufgehalten hatte und mit dem Bus nach Polen zurückgekehrt war. Mittlerweile sind zwei Mitpassagiere des Mannes aus diesem Reisebus ebenfalls an Covid-19 erkrankt. Insgesamt verzeichnet Polen laut Gesundheitsminister Lukasz Szumowski derzeit sechs nachgewiesene Coronavirus-Fälle.