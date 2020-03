Oliver Pocher nach Jagdunfall mit großer Platzwunde

Köln (dpa) - Comedian Oliver Pocher (42) hat nach einem Jagdunfall eine große Narbe auf der Stirn. «Ich habe mit meinem Vater in den USA für meine neue Sendung gedreht», sagte Pocher am Sonntag auf seinem Instagram-Account zu zwei Bildern mit der Verletzung. «Und bei der Wildschweinjagd ist das Zielfernrohr des Gewehrs beim Rückstoß etwas außer Kontrolle geraten.» Im Dezember hatte RTL angekündigt, dass Pocher für den Kölner Sender mit seinem Vater um die Welt reise. «Dort erwartet die beiden fremde Orte, unbekannte Sitten, seltsame Bräuche, komisches Essen.» Mit Blick auf die Platzwunde betonte RTL jedoch: «Sein kleiner Unfall stand wohl zuvor in keinem Drehbuch.»

Von dpa