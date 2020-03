Wolken, Wind und Regen in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw) - Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen ähnlich ungemütlich, wie die alte aufgehört hat. Bei Temperaturen von bis zu 11 Grad wird es am Montag immer wieder kurze Regenschauer geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. In der Nacht zu Dienstag wird der Regen dann stärker und es ziehen Windböen durch das Land, die in der Eifel auch stürmisch sein können.

Von dpa