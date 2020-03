Person in Kleinwagen nach Zusammenprall tödlich verletzt

Schermbeck (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenprall zwischen einem Lastwagen und einem Auto in Schermbeck (Kreis Wesel) ist ein Kleinwagen völlig zerstört worden und der Fahrer oder die Fahrerin tödlich verletzt worden. Die Identität der Person stand zunächst noch nicht fest. Der 20-jährige Fahrer des Lastwagens kam laut Polizei mit einem Schock in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße 224 wurde an der Unfallstelle zunächst voll gesperrt.