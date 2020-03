515 Corona-Fälle in NRW: Zahl steigt weiter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in NRW ist am Montag (Stand: 10.00 Uhr) auf 515 gestiegen. Das sind 31 mehr als am Vortag, wie aus den Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums hervorging. Die Zahl aus dem am stärksten betroffenen Kreis Heinsberg betrug am Montagmorgen 292. Der Kreis erwartete für den Nachmittag «einen Schwung» weiterer Testergebnisse, wie Sprecherin Jennifer Grünter sagte. Bundesweit gab es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montag (Stand: 08.00 Uhr) 1112 nachgewiesene Corona-Infektionen.

Von dpa