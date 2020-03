Düsseldorfer Schuhmesse trotzt Coronavirus: Kein Handshake

Düsseldorf (dpa/lnw) - Händeschütteln unerwünscht, mehr Reinigungskräfte und ausreichend Desinfektionsmittel in der Halle - die Düsseldorfer Schuhmesse «Gallery shoes» (bis zum 10.3.) trotzt dem Coronavirus. Während bundesweit zahlreiche andere Messen abgesagt wurden, findet die Messe statt, sagte Ulrike Kähler, Geschäftsführerin des Messeveranstalters am Montag auf dem Messegelände in Düsseldorf.

Von dpa