VfB Stuttgart mit Badstuber und Gomez gegen Bielefeld

Stuttgart (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber kehrt beim VfB Stuttgart für das Zweitliga-Topspiel gegen Arminia Bielefeld in die Startelf zurück. Für den Verteidiger wird die Heimpartie an diesem Montagabend der erste Pflichtspieleinsatz in diesem Jahr. Nach seinem Muskelfaseriss im Adduktorenbereich verdrängt Badstuber Atakan Karazor auf die Ersatzbank. Im Vergleich zum jüngsten 0:2 bei der SpVgg Greuther Fürth spielen diesmal auch die beiden Stürmer Mario Gomez und Nicólas González von Beginn an. Bei Tabellenführer Bielefeld stehen Manuel Prietl und Reinhold Yabo in der Startelf.

Von dpa