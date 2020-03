Hagener Amtsrichter ordnet Atemschutz für seine Verfahren an

Hagen (dpa/lnw) - Ein Amtsrichter in Hagen hat wegen des neuen Coronavirus für seine Verfahren Atemschutzmaskenpflicht angeordnet. Der Richter selbst führte die Verfahren mit Atemschutzmaske und Handschuhen, wie Beobachter berichteten. In einer sitzungspolizeilichen Anordnung, ausgehängt vor dem Verhandlungssaal, weist der Richter auf die Maßnahmen hin. Das bestätigte das Gericht am Dienstag. Bei Missachtung wird mit Abbruch der Verhandlung oder anderen nicht näher genannten Maßnahmen gedroht. Richter können grundsätzlich in solchen Fällen Ordnungsgelder verhängen.

Von dpa