Baum stürzt auf Radfahrerin: schwer verletzt

Ennepetal (dpa/lnw) - Eine Radfahrerin ist am Dienstagmorgen in Ennepetal von einem umstürzenden Baum am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Die 51 Jahre alte Frau sei mit mehreren Brüchen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Wieso der Baum umgestürzt ist, war zunächst unklar, wie eine Sprecherin sagte. Lebensgefahr für die Frau habe nicht bestanden. Zur Beseitigung des Baumes musste eine Straße gesperrt und eine Spezialfirma bestellt werden, da der Baum auch eine Stromleitung getroffen hatte.

Von dpa