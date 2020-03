Keine Spieler-Interviews bei Gladbach gegen Köln

Mönchengladbach (dpa) - Beim Bundesliga-Nachholspiel Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch wird es so gut wie keine Interviews mit den Spielern geben. Stattdessen soll nur die turnusmäßige Pressekonferenz mit den Trainern nach dem Spiel stattfinden. Das kündigte Borussias Mediendirektor Markus Aretz am Dienstag mit. Wegen des Coronavirus findet das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zugelassen sind nur Journalisten und Personen, die zum Ablauf der Veranstaltung beitragen.

Von dpa