Leichenfund in Düsseldorfer Waldstück: Vermisste Frau

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der in einem Düsseldorfer Waldstück entdeckten Leiche handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um eine 55 Jahre alte Frau. Sie werde bereits seit Januar 2019 vermisst, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Ein Passant hatte die skelettierte Leiche am Dienstagabend in dem Waldstück im Düsseldorfer Stadtteil Ludenberg entdeckt und die Polizei informiert. Die Ermittlungen laufen.

Von dpa