Mann von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Auto hat einen Mann in Düsseldorf erfasst und ihn lebensgefährlich verletzt. Der Mann habe ersten Ermittlungen zufolge in der Nacht zu Mittwoch zuvor schon auf der Straße gelegen, teilte die Polizei mit. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Nähere Angaben zum Unfallhergang und den Beteiligten machte die Polizei zunächst nicht.

Von dpa