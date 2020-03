Dritter Coronavirus-Todesfall in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kreis Heinsberg ist ein zweiter mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben. Der Mann oder die Frau starb im Heinsberger Krankenhaus, wie eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch sagte, ohne weitere Details zu nennen. Es ist der dritte Todesfall in Nordrhein-Westfalen und zugleich in Deutschland. Am Montag waren erstmals zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Erreger Sars-CoV-2 gestorben. Das erste Todesopfer war eine 89-Jährige aus Essen, das zweite ein 78-Jähriger aus Gangelt im Kreis Heinsberg.

Die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus kann nach Einschätzung von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nicht verhindert werden. «Es wird nicht gelingen, die weitere Ausbreitung der Infektion zu stoppen. Das sagen alle Fachleute. Wir müssen aber alles daransetzen, die Ausbreitung des Virus so gut wie möglich zu verzögern», sagte Laumann am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag.

Die Zahl der nachgewiesenen Erkrankungen im bevölkerungsreichsten Bundesland stieg auch am Mittwoch leicht an: Es gab am Vormittag (Stand: 10.00 Uhr) 687 Infektionen nach 642 Fällen am späten Dienstagnachmittag (17.30 Uhr), wie das NRW-Gesundheitsministerium berichtete. Besonders betroffen von dem Virus ist der Kreis Heinsberg mit 365 Fällen. Deutschlandweit verzeichnet das Robert Koch-Institut nunmehr knapp 1300 Fälle.

«Je mehr Zeit wir gewinnen, desto besser ist die gute Versorgung der Erkrankten bei den niedergelassenen Ärzten, den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen gewährleistet», erläuterte Laumann im Landtag. Das gelte nicht nur für die Coronavirus-Erkrankten, sondern für alle Patienten. Seit dem Ausbruch der Infektion im Kreis Heinsberg habe man mit erheblichen «materiellen und personellen Knappheiten» zu kämpfen. «Größere Sorgen bereitet mir, dass wir aus einem Verteilungsproblem in ein Nachschubproblem kommen können», sagte Laumann. Das müsse verhindern werden. Er verwies darauf, dass NRW in der vergangenen Woche eine Million Schutzmasken bestellt habe.

Das Land war nach Einschätzung der SPD-Opposition nicht gut genug auf die Ausbreitung des Coronavirus vorbereitet. Nachdem Frankreich schon am 24. Januar erste Fälle bestätigt habe, hätte in NRW früher gehandelt werden können, kritisierte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. Und obwohl das Robert Koch-Institut schon am 13. Februar die Gefahr einer möglichen Pandemie benannt habe, habe Laumann noch am 25. Februar in Interviews versucht, «die Sache kleinzureden». Laumanns Aussage, dass NRW gut vorbereitet sei, habe sich als falsch erwiesen, betonte er. Tatsächlich hätten Mundschutz und Desinfektionsmittel gefehlt.

Auf heftige Zwischenrufe aus den Regierungsbänken sagte Kutschaty: «Sie verschließen die Augen vor der Wahrheit und sagen: «Ist alles schön und gut hier.»» Die Realität sei eine andere. Ein Beispiel seien die Zustände an einer Kölner Schule: Dort fehlten Seife, Papiertücher, Desinfektionsspender, Toilettenpapier und das Waschbecken in der Mensa funktioniere auch nicht. Insgesamt drei Mal musste Landtagspräsident André Kuper während Kutschatys Rede mit seiner Glocke die Landtagsgeordneten zur Ruhe auffordern.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Laumann warfen den SPD-Rednern eine unangemessene Kritik vor. Zu der Kölner Schule rief Laschet dem Oppositionsführer sichtlich aufgeregt zu: «Nennen Sie mir den Namen. Ich kümmere mich persönlich darum, dass die ihr Papier kriegen - verdammt noch mal. Ich nehme Ihnen Ihre größte Sorge und besorge das Papier.» Abgeordnete aus den Regierungsfraktionen CDU und FDP warfen Kutschaty vor, die Coronavirus-Epidemie parteipolitisch zu instrumentalisieren.

Trotz der Ausbreitung des Coronavirus in NRW sieht Laschet keinen Anlass, Kitas, Schulen oder Universitäten landesweit zu schließen. Nach derzeitigem Stand sei das nicht erforderlich, bekräftigte er. Wenn es zu einer Lage wie in Italien komme, müsse die Frage neu bewertet werden.

Die Grünen forderten eine Internetplattform für NRW, auf der die Bürger alle nötigen Informationen finden, statt unter Umständen in einer Hotline festzuhängen. «Das darf uns nicht wieder passieren», sagte Vize-Fraktionschef Mehrdad Mostofizadeh zu den Engpässen bei Hygieneartikeln. Er forderte eine wesentlich stärkere Bevorratung in NRW mit diesen Artikeln für die Krankenhäuser. Außerdem sollte die öffentliche Hand signalisieren, dass sie dazu bereit sei, das intensivmedizinische Fachpersonal zusätzlich zu finanzieren.

Die FDP hielt Kutschaty unter anderem entgegen, das im SPD-regierten Berlin im Unterschied zu NRW weiter Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern stattfinden könnten. Wichtig sei, das Ausbreiten des Virus zu verlangsamen, sagte die Abgeordnete Susanne Schneider. Die AfD sieht die Ausbreitung des Virus als Warnschuss, die Notfallpläne zu überprüfen und auf Schwachpunkte für andere Erreger abzuklopfen. Die aktuelle Krise zeige, wie fragil das «globale Dorf» sei und wie groß Abhängigkeiten in der Medikamentenherstellung seien, sagte der Landtagsabgeordnete Martin Vincentz.