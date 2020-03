Für die ­Sicherheit in größeren Mast- und Zuchtställen müssen Schweinehalter künftig regelmäßig ihre elektrischen Anlagen und ebenso möglicherweise installierte Photovoltaikanlagen kontrollieren lassen. Ställe, die älter als vier Jahre sind, müssen bereits in den kommenden zwei Jahren von qualifizierten Elektrotechnikern kon­trolliert werden.

Für jüngere, nach neueren Standards gebaute Ställe gilt eine Frist von vier Jahren. Mit dieser Brandschutz­vorgabe reagiert die Landesregierung auf eine Reihe schwerer Brände in Schweineställen. Vor allem das verheerende Feuer in einem Stall in Rheine im Juli 2018, bei dem rund 8000 Tiere verendeten, hat den entscheidenden Anstoß gegeben, wie Agrarministerin Ursula Heinen-Esser und Bauministerin Ina Scharrenbach am Mittwoch erklärten.

Überraschende Regelung

Von 2012 bis 2018 sei es zu 4594 Bränden in landwirtschaftlichen Anlagen gekommen, darunter 30 besonders schweren. Weil mehr als ein Drittel der Feuer auf Defekte in elektrischen Anlagen zurückzuführen war, soll der Erlass nun für mehr Sicherheit sorgen. „Die Brände haben gezeigt, das Handlungsbedarf besteht“, sagte Heinen-Esser. „Die regelmäßige Überprüfung der Leitungen und Anlagen ist eine wichtige Vorsorgemaßnahme.“ Betroffen sind Mast- und Aufzuchtställe mit mehr als 700 Plätzen, Zuchtställe mit mehr als 150 Sauenplätzen sowie gemischte Betriebe mit 100 und mehr Sauenplätzen.

Die Regelung kommt überraschend, nachdem CDU und FDP erst 2019 einen Vorschlag der Grünen ab­gelehnt hatten. Deren Agrarexperte Norwich Rüße begrüßte den Erlass als „guten Schritt nach vorne“. Darin fehle aber die Vorgabe, je 500 Plätze Brandschutz­mauern einzuziehen und Feuermelder zu installieren.