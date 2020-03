Grimme-Preisverleihung Ende März wegen Coronavirus abgesagt

Marl (dpa) - Wegen des Coronavirus fällt die Verleihung der Grimme-Fernsehpreise am 27. März in Marl aus. «Die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Grimme-Preisverleihung steht für uns an erster Stelle, außerdem wollen wir unseren Beitrag leisten, die fortschreitende Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen», erklärte die Geschäftsführerin des Grimme Instituts, Frauke Gerlach, am Mittwoch. Eine mögliche Verschiebung werde geprüft oder eine «alternative Form der Würdigung der Preisträgerinnen und Preisträger zu einem späteren Zeitpunkt».

Von dpa