Bosz spricht sich stattdessen dafür aus, die betreffenden Spiele in Folge der Ausbreitung des Coronavirus zu verschieben. «Absolut. Man sollte sie verschieben», sagte der 55-Jährige: «Ich weiß nicht, wo das hinführt mit dem Terminplan. Bis Ende Mai ist alles durchgeplant. Aber wir spielen für die Fans. Deshalb ist es verrückt, wenn sie nicht da sind.» Auf die Frage, ob für ihn auch ein Abbruch der Saison vorstellbar sei, sagte Bosz: «Ich bin kein Virologe. Ich bin ein einfacher Fußball-Trainer. Die Leute, die Ahnung davon haben, müssen das entscheiden.»

Das Spiel in Schottland wird Stand jetzt vor Zuschauern ausgetragen. «Deshalb freuen wir uns besonders darauf», sagte Bosz. Die Partien in der Liga am Montag bei Werder Bremen und das Rückspiel gegen Glasgow werden aber sicher zu Geisterspielen. «Das ist ein komisch. Es hat ein bisschen Testspiel-Charakter», sagte Mittelfeldspieler Kerem Demirbay: «Fußball ohne Fans möchte man nicht erleben. Aber wir müssen es so hinnehmen.»