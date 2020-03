BVB-Coach Favre vor Geisterspiel mit gemischten Gefühlen

Paris (dpa) - Lucien Favre geht mit gemischten Gefühlen in das Geisterspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bei Paris Saint-Germain. «Das wird ganz anders. Du hast kein Ambiente, kein Lärm - ganz komisch», sagte der Trainer von Borussia Dortmund bei Sky beim Anblick der leeren Ränge wenige Minuten vor dem Anpfiff des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League. Der von den Behörden wegen der Ausbreitung des Coronavirus angeordnete Zuschauerausschluss für das Prinzenpark-Stadion ist nach Einschätzung des Schweizer Fußball-Lehrers nicht nur für das Heimteam ein Nachteil: «Das Publikum ist auch für uns ganz wichtig.»

Von dpa