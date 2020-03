Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD und Grüne fordern eine härtere Gangart gegen Rechtsextremisten in Nordrhein-Westfalen. Beide Oppositionsfraktionen wollen an diesem Donnerstag (11.35 Uhr) umfangreiche Vorschläge in den Landtag einbringen.

Die SPD fordert unter anderem, die Beobachtung von Rechtsextremen durch den Verfassungsschutz auszuweiten. Zudem seien religiöse Einrichtungen wie Synagogen oder Moscheen besser zu schützen. Die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Identitäre Bewegung mit Sitz in Paderborn müsse verboten werden. Die Grünen schlagen unter anderem vor, ein jährliches «Lagebild Rechtsextremismus» zu erstellen.

Die politisch motivierte Kriminalität aus der rechten Szene ist in NRW 2019 leicht zurückgegangen, wie das Innenministerium im vergangenen Monat berichtet hatte. Nach vorläufigen Daten des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes sank die Zahl der Verdachtsfälle demnach im Vorjahresvergleich um 135 auf 3632 registrierte Vorkommnisse. Die Zahl islamfeindlicher Verdachtsfälle stieg allerdings um rund zwölf Prozent auf 174, die der flüchtlingsfeindlichen Vorkommnisse sogar um über 30 Prozent auf 223.

Zuvor (10 Uhr) beschäftigt sich der Landtag in einer Aktuellen Stunde mit dem Personalmangel in Kindertagesstätten. Anlass ist eine kürzlich vorgestellte Studie des Verbands Bildung und Erziehung.

Demnach hatten im vergangenen Jahr nur acht Prozent der Kindertagesstätten in Deutschland durchgehend eine auskömmliche Personalausstattung zur Verfügung. Jede vierte Kita gab in der repräsentativen Befragung an, sogar in über 40 Prozent der Betreuungszeit mit zu wenig Personal gearbeitet zu haben. Fast 80 Prozent der Kita-Leitungen beklagten, es sei im Vergleich zum Vorjahr noch schwieriger geworden, offene Stellen zu besetzen. Die AfD-Opposition hat das Thema auf die Tagesordnung des Landtags gebracht.