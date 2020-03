Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 des FC Schalke 04 in der Fußball-Regionalliga West fällt am Samstag aus. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, setze man damit den Erlass des Landes NRW um, Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Teilnehmern abzusagen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Von dpa