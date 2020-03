Hohe Summen veruntreut: Ferraris futsch

Siegen (dpa/lnw) - Der Zoll hat drei Luxuswagen im Wert von zusammen rund 180 000 Euro bei einem Unternehmer in Siegen beschlagnahmt. Darunter waren auch zwei Ferraris, von denen sich der Mann trennen musste. Die Ermittler werfen dem Unternehmer Sozialbetrug vor. Wie das Hauptzollamt Dortmund am Donnerstag mitteilte, soll der Geschäftsführer über mehrere Jahre hinweg scheinselbstständige Arbeitnehmer in seiner Montagebau-Firma beschäftigt und Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut haben.

Von dpa