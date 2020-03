Geldtransporter-Überfall: Fluchtwagen in Duisburg geraubt

Krefeld (dpa/lnw) - Der bei dem Überfall auf einen Geldtransporter in Krefeld benutzte Fluchtwagen ist drei Wochen zuvor in Duisburg geraubt worden. Das hat die Polizei am Donnerstag in Krefeld mitgeteilt. Beim Raub des Wagens seien die Täter ebenfalls maskiert gewesen und hätten den Fahrer angebrüllt: «Raus, raus.» Die am Fluchtwagen vorgefundenen Kennzeichen seien dann einen Tag später in Krefeld gestohlen worden.

Von dpa