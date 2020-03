Düsseldorf (dpa/lnw) - Marihuana in geruchsdichten Hundefutterbeuteln, versteckt unter Altpapier: Ein Drogen-Großhändler ist in Düsseldorf vom Landgericht zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag sagte.

Von dpa