Psychologe: Coronavirus kann zu Besinnungspause führen

Das, was jetzt komme, kenne man in Ansätzen von der Zeit zwischen den Jahren. «Da gibt es ja auch Hamsterkäufe für die Feiertage. Dabei spielt mit, dass man weiß, man ist jetzt auf sich selbst und die Familie zurückgeworfen, man hat nicht die normalen Flucht- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Und das halten wir nur aus, indem wir Vorräte anlegen, die uns die Möglichkeit geben, uns in Trance zu futtern.» Auch der Sonntag biete eine gewisse Analogie, weil es ein Tag sei, an dem die Geschäfte nicht geöffnet seien. «Man ist zu Hause und fährt ein wenig runter.»