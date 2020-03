Bielefeld (dpa/lnw) - Berufspendler müssen auf der Autobahn 2 in Bielefeld am Freitagmorgen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Nach einem Unfall mit vier leicht verletzten Menschen sei der Abschnitt zwischen Bielefeld-Ost und Bielefeld-Süd in Richtung Dortmund seit etwa 6.30 Uhr voll gesperrt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Von dpa