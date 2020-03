Durchwachsener Start: Schauer, Wind und Gewitter

Essen (dpa/lnw) - Schauer, Wind und Wolken: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Zunächst treten am Freitag Schauer und Gewitter mit vereinzelten Blitzen auf, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen in Essen. Im Bergland könne es auch schneien. Dazu komme ein starker Wind. In Ostwestfalen, im Münsterland und im Sauerland seien auch stürmische Böen möglich.

Von dpa