Laschet: Alle Messen in NRW müssen abgesagt werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sollen bis auf Weiteres keine Messen mehr stattfinden. «Die Messen, die noch nicht abgesagt sind, müssen jetzt abgesagt werden», sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag. Eine Reihe von Messen war bereits in den vergangenen Tagen abgesagt worden.