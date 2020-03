Laschet: Lieferketten für Lebensmittel sind intakt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Supermärkte in NRW werden nach Worten von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) trotz der Einschränkung des öffentlichen Lebens durch das Coronavirus weiter beliefert. «Die Lieferketten sind da», sagte Laschet am Freitag in Düsseldorf. Das Lkw-Verbot an Sonntagen sei dafür gelockert worden. Jeder sollte nicht an sich selbst denken, sagte der Regierungschef zu möglichen Hamsterkäufen.

Von dpa