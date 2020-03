Initiativen: Atommüllpläne in Würgassen sind hohes Risiko

Würgassen (dpa/lnw) - Mehrere Initiativen haben vor dem geplanten Lager für radioaktive Abfälle in Würgassen als massives Gesundheitsrisiko gewarnt. «Darunter werden sich stark kontaminierte Bauteile sowie toxische Stoffe wie Arsen und Quecksilber befinden», sagte Jochen Stay von der Anti-Atom-Organisation «ausgestrahlt» bei einer Pressekonferenz mit weiteren Organisationen am Freitag im Dreiländereck von NRW, Niedersachsen und Hessen. Der Müll werde mutmaßlich nicht so sicher verpackt werden wie stark strahlender Abfall. Dadurch sei am Ende eine ebenso hohe Strahlung zu erwarten.

