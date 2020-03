Galopprennen am Sonntag in Köln abgesagt

Köln (dpa) - Wegen der Coronavirus-Pandemie finden am kommenden Sonntag in Köln keine Galopprennen statt. Das teilte der Kölner Renn-Verein am Freitag mit. «Angesichts der sehr dynamischen Entwicklungen am heutigen Tag rund um das Coronavirus haben wir entschieden, den für Sonntag geplanten Renntag, der bereits ohne Zuschauer stattgefunden hätte, endgültig abzusagen», hieß es in der Mitteilung.