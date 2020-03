VfL Bochum beendet Verkauf von «Geisterspieltickets»

Bochum (dpa) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den Verkauf seiner «Geisterspieltickets» am Samstag wieder eingestellt. Durch die Aussetzung des Spielbetriebes in der Bundesliga und der 2. Liga durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) «hat die veränderte Sachlage den VfL dazu bewogen, den Verkauf der „Geisterspieltickets“ einzustellen», teilte der Verein mit. Rund 3000 dieser symbolischen Eintrittskarten seien verkauft worden. «Die Aktion fand sehr schnell und nachhaltig Anklang», heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Von dpa