Bayer Leverkusen legt kleine Trainingspause ein

Leverkusen (dpa/lnw) - Die Fußball-Profis von Bayer Leverkusen haben in den kommenden Tagen trainingsfrei. Bayer-Coach Peter Bosz gab seinen Spielern nach einer Einheit am Samstagvormittag bis einschließlich Dienstag frei. «Das hat aber aktuell nichts mit der Coronavirus zu tun, sondern weil wir zuletzt viele englische Wochen hatten. Die Pause dient zur Regenration», sagte ein Sprecher der Werkself am Samstag der Deutschen Presse Agentur. Erst am Mittwoch sei das nächste Mannschaftstraining geplant.

Von dpa